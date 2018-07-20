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Adnan Oktar mağduru karikatürist dava açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Adnan Oktar ile ilgili çizdiği bir karikatürü sosyal medya hesaplarından paylaştığı için hakkında dava açılan, hapis ve tazminat cezalarına çarptırılan karikatürist Mehmet Düzenli, "Haklı olduğum ortaya çıktı. Ben de yaşadığım mağduriyet nedeniyle Adnan Oktar hakkında şikayetçi olacağım" dedi.

Adnan Oktar mağduru karikatürist dava açacak

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Adnan Oktar ile ilgili çizdiği bir karikatürü sosyal medya hesaplarından paylaştığı için hakkında dava açılan, hapis ve tazminat cezalarına çarptırılan karikatürist Mehmet Düzenli, "Haklı olduğum ortaya çıktı. Ben de yaşadığım mağduriyet nedeniyle Adnan Oktar hakkında şikayetçi olacağım" dedi.
Çeşitli kurumlara resim ve karikatür çizerek yaşamını sürdüren Mehmet Düzenli, 2014 yılında Adnan Oktar ile ilgili çizdiği bir karikatürü sosyal medya hesaplarından paylaştı. İlgi gören ve birçok kişi tarafından da paylaşılan karikatür ile kişilik haklarına hakaret edildiğini belirten Adnan Oktar, Düzenli hakkında dava açtı. Açılan davada Düzenli, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevine giren ve 15 gün hapis yatan Düzenli, itirazı üzerine denetimli serbestlik uygulaması kapsamında salıverildi. Oktar'a ilişkin karikatür çizmeye ve paylaşmaya devam eden Düzenli, daha sonra açılan tazminat davalarında da 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Aldığı cezalar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten Düzenli, Adnan Oktar'ın son yapılan operasyonla tutuklanmasıyla çizimlerinde haklılığının ortaya çıktığını söyledi. Kendisinin mağdur olmasına yol açan Adnan Oktar hakkında dava açacağını belirten Düzenli, şöyle dedi:
"2014 yılında Adnan Oktar'ın cemaatin içindeki aksaklıkları, yanlışları görünce bunları karikatürlerimle anlatmaya başladım. Adnan Oktar; sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine beni dava etti. Cezaevine girdim ve 15 gün hapis yattım. Sonra çizmeye devam edince Adnan Oktar benim hakkımda tazminat davaları açtı ve 3 bin lira ceza aldım. Yıllar önce ben Adnan Oktar ve cemaatinin halini görüp, insanlara karikatürlerle anlatmaya çalıştım. Bunların art niyetli ve yalancı olduğunu böyle bir din adamı olamayacağını ifade ettim ama ceza aldım. Şimdi haklı olduğum ortaya çıktı ve ben de yaşadığım mağduriyet nedeniyle Adnan Oktar hakkında şikayetçi olacağım."

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