Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

Maddi geliri nasıl elde ettiğini anlatan Kuruca, ”Genelde yurt dışı destekli olduğu konusunda bilgimiz var. Televizyonunda bir sürü İsrailli hahamları, siyasileri davet ederek, onlarla gizli kirli ilişki kurarak, Türkiye'nin aleyhindeki bilgileri onlara aktararak bir gelir elde edildiğini biliyoruz. Bunun dışında zengin ve varlıklı ailelerin çocukları bu cemaatte idi. Onların ailelerinden kalan tüm miraslara hileli yollardan her şekilde sahip çıkıyordu. Bir de ticaret yapan bir ekip var. Dolandırıcılık yaparak örgüte aktarıyordu. Bir de doğru yoldan ticaret yapan vardı. Bunlarda kazandıkları tüm paraları oraya aktarıyordu” diye konuştu.

"BU GÜNE KADAR VAR OLMASININ NEDENİ FETÖ"

Adnan Oktar'ın FETÖ bağlantısını anlatan, Yılmaz Kuruca,“Bu örgüt liderinin bu güne kadar, var olmasındaki tek sebep FETÖ'dür. FETÖ'nün yargı imamları vesilesi ile bağlantı kurarak her türlü aleyhinde oluşan suçlamaları bertaraf etmiştir. Ben kendisinin namaz kıldığını hiç görmedim. Tarkan Yavaş var şuan firari onun yakalanması lazım. Kartal İş dolandırıcıdır. Bir çok aileyi mağdur etmiştir. Daha sonra da Adnan Oktar'ın hukuk bölümüne girmiştir. Kemik kadro 50, 60 geçmez” dedi.

"TASMASI YURT DIŞINDA"

Ümit Kuruca ise “Bu yapı dinimize aile yapımıza, hak ve güzel olan her şeye, göz dikmiş tasması yurt dışında olan sinsi bir oluşumdur. 7 yaşında kızlarla evlenmeye çalışan, 10 yaşında 14 yaşında kızlara tacizde bulunan, küçük kız çocukları ile ilişkiye giren, bu alçak yapı FETÖ'nün şubesi olarak faaliyet göstermektedir. Bu zalim örgüt FETÖ'nün emniyet ve hukuk içinde yapılanmasıyla koruma altına alınmış. Güçlü devletimize başkanımıza güvenin bu zalimlerden şikayetçi olun. Bu davanın her an takipçisi olacağız. Birkaç gün içerisinde şuana kadar gördüklerinizin bir kaç misli ile karşılaşacaksınız. Kedicikler adı altında bir vitrin oluşturarak, arka planda çok sinsi, çok kirli bir topluluktur” dedi.