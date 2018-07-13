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Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul polisinin Adnan Oktar yapılanmasıyla ilgili düzenlediği operasyonda el konan örgütle ilişkili 86 şirkete kayyum atandı. Aylık kazancının 10 milyon dolar civarında olduğu ileri sürülen yapının çoğunluğu dolandırıcılık ve zorla ele geçirmeyle elde ettiği servetin gelirlerini ise yeni müritler kazanmak için israf içerisinde har vurup harman savurduğu soruşturmayı yürüten mercilerce tespit edildi.

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube'since Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden 190'ı gözaltına alınırken, örgütün ekonomik yapılanması da ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 2 yıl önce başlatılan soruşturmada örgütün 86 şirketi tespit edildi. Bu şirkertlerle örgüte ait olduğu öne sürülen Milli Değerleri Koruma Vakfı, Teknik Bilim ve Araştırma Vakfı ve bir derneğe kayyum atandı.

KARA PARA, DOLANDIRICILIK, HAYALİ İHRACAAT

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; araştırmalar örgütün ticaretteki karanlık yüzünü de ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalarda örgüt uluslararası şirketlerle ticaret yaparken önce güven sağladı. Bunun için yüklü miktarda ürün alımı yapıldı. Ödemeler düzenli olarak hesaplara yatırıldı. Ancak daha sonraki yüklü miktarda işlem yapan firmalara ödemeler kesildi. Şebekenin bankalardan şirketlerin adına kredi çektiği, bu firmaların başka kişilere devredilerek ödeme yapılmadığı da öne sürüldü. Şebekenin ayrıca hayali ihracat yaptığı da yapılan tespitler arasında.

200 BİN LİRA KİRAYLA LÜKS VİLLA

Polisin tespitine göre, onlarca adres kullanan yapının mensuplarının lüks villalar kiralayıp, lüks hayat yaşadığı ve kiralanan bu villaların bazılarına 200 bin lira kira ödediği öne sürüldü. Örgütün bir çok üyesinin gayrimenkulüne de sonradan el koyarak zorla sahip olduğunun tespitler arasında bulunduğu öğrenilirken Birçok örgüt üyesinin mirasına sahip olunması için de belge imzalatıldığının tespit edildiği öğrenildi.

AYLIK 10 MİLYONLUK KAZANÇ

Polisin şu anki tespitine göre, örgütün aylık kazancı 10 milyon dolar civarında ancak soruşturmanın daha da derinleşmesiyle bu rakamın daha da yükselebileceği belirtiliyor. Tespit edilen tüm mal varlıklarına el konulan yapının milyonlarca dolarlık taşınmaz ve değerli eşyaya da sahip olduğu ortaya çıkarıldı.

ESERLER İNCELEMEYE ALINDI

Operasyon kapsamında basılan depolardan çıkan 4 kamyon dolusu tablo, vazo, el yazması eserler, altın varaklı el oyması eşyaların da tarihi eser olup olmadığının incelendği öğrenildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tasnifi yapılarak istiflenen eşyaların tarihi eser olmasa dahi milyonlarca lira değere sahip olabileceği belirtiliyor.

KEDİCİKLER İÇİN İSRAFTAN KAÇINMAMIŞLAR

Polisin tespitine göre, örgüt elde edilen paraların bir kısmını, yeni eleman devşirilmesi için kullanıyor. Genç erkeklerin bu paralarla lüks araçlar ve lüks hayat yaşadığı, yapıya yeni kadılar kazandıtdığı öne sürülüyor. Evlerde hapis edildikleri iddia edilen bazı kediciklerin kıyafet alışverişinde ise en lüks markaların tercih edildiği belirtiliyor. Tespitlere göre, bazı kadınlar tişört istediğinde belirlenen markanın o sezonki tüm model ve rengindeki ürünü alınıyormuş.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
EVET BU ADAMLA BİR GÜNDEM DAHA DEĞİŞTİRİLDİ BİR ARA TREN KAZASI VARDI SORUMLULARI VARDI HATIRLAYAN VAR MI? MÜSTEHAK SANA TÜRKİYE
vay babam vay, kediciklerin her isteği oluyormuş bunun neresi zorla...
ne imal ediyorlar ne alıp satıyorlarda aylık 10 milyon dolar kazanıyorlar
insanoğlu çiğ süt emmiştir istedikçe ister o kadar belli etmeseydi kendini böyle olmazdı
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