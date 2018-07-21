HABER

Adnan Oktar olayında skandal ayrıntılar: Cinsel olarak sömürüldüm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik soruşturmada bazı mağdurlar 'gizli tanık' bazıları da açık kimlikleriyle ifade vererek şikayetçi oldu. Daha önceki soruşturmalarda da şikâyetçi olan ancak davaların zaman aşımından düşmesinden dolayı netice alamayan bazı mağdurlar da bu soruşturmada tekrar şikayetçi olarak örgütün iç yüzünü anlattı.

Daha önce 'gizli tanık' olarak ifade veren mağdurlardan biri örgütten ayrılmak isteyenlere Adnan Oktar'ın verdiği cezaları ve müştekilere nasıl baskı yapıldığını, yurtdışında şirketler kurularak örgütün nasıl yeniden yapılandırıldığını da anlattı. Mağdurların anlattıklarında şu ifadeler yer aldı:

"Ayrılmak isteyen bazılarını Adnan Hoca cezalandırarak örgüt evlerine kapattı. Örgütten ayrılmak isteyenlere örnek gösterdi. Bu şekilde baskı altında tutarak evden evlerden ayrılmalarını engellemeye çalıştı. Adnan Hoca ve örgütün diğer yöneticileri tahliye olduktan sonra örgütü tekrar bir araya getirmeye başladılar. Tekrar yapılandılar. Müştekilere ve müdahillere baskı ve vaatlerde bulunarak şikayetlerinden vazgeçmelerini sağladılar. Yine 'Cariyeler', 'Bacılar' ve 'Kardeşler' grupları oluşturuldu. Örgün finans kaynağı için Kazakistan ve Rusya'da Pegasus ve İtalston isimli firmalar kuruldu. Adnan Hoca'nın temel hedefi lüks ve rehavete dayalı yaşamını devam ettirmek"

adnan-oktar3-sS1u_cover

"GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİLERE MARUZ BIRAKAN..."

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bir başka mağdur ise örgüte nasıl sokulduğunu ve bazı talepleri kabul etmeyince ikna için Adnan Oktar'ın yanına götürüldüğünü anlatıyor:

'İki bayan ile tanıştım. Bu kişiler de beni reklam işi yapan bir biriyle tanıştırdılar. Zaman için bu kişi ile birlikte olmaya başladık. Bu kişi vasıtasıyla Adnan Oktar grubuna girdim. Gruptakilerle çeşitli şekillerde ilişkiye giriliyordu. İlişkiye girmek istemediğim için beni Adnan Hoca'nın yanına götürdüler. Adnan Oktar'ın söylediklerini yapmamı ve yaptığımda çok sevap kazanacağımı, Cennet ile müjdeleneceğim şeklinde telkinde bulundular. Bu gruptan çıkmak için çok çalıştım. Beni ve benim gibi birçok insanı kandırdılar. Maddi ve manevi sömürdüler. Gayri ahlaki ilişkilere maruz bırakan, ellerinde resim ve görüntüler olduğunu söyleyerek tehdit ve şantajla grupta tutmaya çalışan, Mehdi olduğunu iddia eden Adnan Oktar isimli şahıstan şikâyetçiyim.'

adnanoktar2

"CİNSEL OLARAK SÖMÜRÜLDÜM"

"Biriyle tanışmıştım, iyi bir üniversitede okuyordu. Yakışıklıydı, ilgi alanlarımız ortak olmadığından dolayı etkilendim ve aşık oldum. Birkaç ay sonra Adnan Hoca cemaatinde olduğunu öğrendim. Harun Yahya adı ile yazılmış olan ve Adamlık Dini adlı bir kitabı okumam için bana verdi. Onu sevdiğim için ilişkimiz bitmesini istemiyordum. Cemaatin evine gidip gelmeye başladım. Bu grupta normal ilişki haram, ... ilişki ve ... ilişki serbest idi. Adnan Oktar ile tanıştım. Böylelikle cemaatin içine girdim. Beni kandırdılar. En güzel yıllarım hiçbir tutarlılığı olmayan idealler uğruna benden çalındı. Ruhsal dengem, aile bağlarım, sosyal hayatım bozuldu. Cinsel, maddi ve manevi olarak sömürüldüm"

PARTNERGergedanın doğun anını hayretle izledilerGergedanın doğun anını hayretle izlediler
Üsküdar'da kadın cinayeti; Dini nikahlı eşini boğarak öldürdüÜsküdar'da kadın cinayeti; Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü
Tripolis Antik Kenti, dönemin varlıklı bir ailesine aitmişTripolis Antik Kenti, dönemin varlıklı bir ailesine aitmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicik kedicik itirafları

En Çok Okunan Haberler

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdurrahman Dilipak: Adnan Oktar'ın arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar

Abdurrahman Dilipak: Adnan Oktar'ın arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

OHAL Komisyonu'ndan 1560 iade kararı

Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Öz kızını istismar eden Fatih Oflaz'ın oğlu Türkiye’yi terk etti

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Korkutan açıklama: Cesetleri koyacak yerimiz yok

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

Son dakika! Uzun dönem askerlerin 'bedelli' videosuna soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.