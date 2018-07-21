Adnan Oktar olayında skandal ayrıntılar: Cinsel olarak sömürüldüm!

Daha önce 'gizli tanık' olarak ifade veren mağdurlardan biri örgütten ayrılmak isteyenlere Adnan Oktar'ın verdiği cezaları ve müştekilere nasıl baskı yapıldığını, yurtdışında şirketler kurularak örgütün nasıl yeniden yapılandırıldığını da anlattı. Mağdurların anlattıklarında şu ifadeler yer aldı:

"Ayrılmak isteyen bazılarını Adnan Hoca cezalandırarak örgüt evlerine kapattı. Örgütten ayrılmak isteyenlere örnek gösterdi. Bu şekilde baskı altında tutarak evden evlerden ayrılmalarını engellemeye çalıştı. Adnan Hoca ve örgütün diğer yöneticileri tahliye olduktan sonra örgütü tekrar bir araya getirmeye başladılar. Tekrar yapılandılar. Müştekilere ve müdahillere baskı ve vaatlerde bulunarak şikayetlerinden vazgeçmelerini sağladılar. Yine 'Cariyeler', 'Bacılar' ve 'Kardeşler' grupları oluşturuldu. Örgün finans kaynağı için Kazakistan ve Rusya'da Pegasus ve İtalston isimli firmalar kuruldu. Adnan Hoca'nın temel hedefi lüks ve rehavete dayalı yaşamını devam ettirmek"

"GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİLERE MARUZ BIRAKAN..."



Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bir başka mağdur ise örgüte nasıl sokulduğunu ve bazı talepleri kabul etmeyince ikna için Adnan Oktar'ın yanına götürüldüğünü anlatıyor: