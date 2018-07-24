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Adnan Oktar Operasyonu'nda tutuklanan polis memuru Özdemir Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:37 | Son Güncelleme

Adnan Oktar operasyonunda tutuklanan polis memuru Özdemir Uygun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması çıktı. Casusluktan, organize suç örgütüne kadar çeşitli iddialarla tutuklanan bir yapılanmanın yargının en kritik bir isminin korumasının, Oktar bağlantısıyla tutuklanması, büyük dikkat çekti.

Adnan Oktar Operasyonu'nda tutuklanan polis memuru Özdemir Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması çıktı

Adnan Oktar Operasyonunda tutuklananların sayısı 169'u bulurken, cezaevine götürülen isimlerden biri dikkat çekti.

Odatv'nin haberine göre, tutuklananlar arasında polis memuru Özdemir Uygun da var. Uygun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun korumalığını yapıyordu.

Casusluktan, organize suç örgütüne kadar çeşitli iddialarla tutuklanan bir yapılanmanın yargının en kritik bir isminin korumasının, Oktar bağlantısıyla tutuklanması, büyük dikkat çekti.

HADİ SALİHOĞLU KİMDİR

Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başladı. Salihoğlu; Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de çalıştı. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı olan Salihoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinin ardından İstanbul Bölge Başsavcısı oldu.

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