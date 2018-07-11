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Adnan Oktar operasyonu! Örgütün 2 numarası kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Son dakika habere göre, örgütün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş’ın operasyon sırasında silahla kaçtığı ortaya çıktı.

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.

SİLAHLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

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TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Siyasi Tarih: Ortadoğu, Balkanlar ve Asya Gelişmeleri” bölümünde yüksek lisansını yaptı. Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş, aynı zamanda iş adamıdır.

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