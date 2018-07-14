HABER

Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 03:43 | Son Güncelleme

‘Adnan Oktar Suç Örgütü’nün hayali ihracat, usulsüz krediler ve el konulan gayrimenkullerden ayda ortalama 10 milyon dolar elde ettiği öne sürüldü. Dosyadaki beyanlarda yapının FETÖ için çalıştığı iddiası da var.

Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...

Adnan Oktar yapılanmasına yönelik operasyonda el konulan örgütle ilişkili 86 şirkete kayyum atandı. Yapılanmanın aylık kazancının 10 milyon dolar civarında olduğu ileri sürülüyor. Örgütün parayı hayali ihracat, usulsüz krediler ve el konulan gayrimenkullerden sağladığı iddialar arasında. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ‘Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik 30 ayrı suç isnadıyla düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 106’sı kadın 235 şüpheliden 190’ı gözaltına alınırken, örgütün ekonomik yapılanmasına dair bilgilere de erişildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 2 yıl önce başlatılan soruşturmada örgütün 86 şirketi yönettiği tespit edildi. Bu şirketlerle örgüte ait olduğu öne sürülen Milli Değerleri Koruma Vakfı, Teknik Bilim ve Araştırma Vakfı ve bir derneğe kayyum atandı.

KARA PARA VE DOLANDIRICILIK

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, örgüte bağlı şirketlerin uluslararası şirketlerle ticaret yaptığı ve önce düşük miktarda ürün alımları yaparak düzenli ödemeyle güven sağladığı, ardından yüklü miktarda ürün alımı yaptıktan sonra ödeme yapmadığı iddia edildi. Bir diğer iddia da şebekenin bankalardan şirketleri adına kredi çektiği, daha sonra da bu firmaların başka kişilere devredilerek ödeme yapılmadığı yönünde. Şebekenin ayrıca hayali ihracat yaptığı da öne sürülüyor. Soruşturmadan yansıyan diğer iddialar ise örgüt mensuplarının gayrimenkullerine bir süre sonra el konulduğu, örgüt üyelerine şantajla miras devir belgeleri imzalatıldığı. Polisin edindiği bilgilere ve yapılan ilk tespitlere göre, örgütün aylık kazancı yaklaşık 10 milyon dolar.

kedicik dans

MİLYONLARCA DOLARLIK TAŞINMAZ

Tüm mal varlıklarına el konulan yapının milyonlarca dolarlık taşınmaza ve değerli eşyaya da sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında basılan yapıya ait depolardan çıkan 4 kamyon dolusu tablo, vazo, el yazması eserler ve altın varaklı el oyması eşyaların tarihi eser olup olmadığının incelendiği öğrenildi. Ayrıca baskınlarda 77 tabanca, 23 uzun namlulu silah
ve 17 bin 596 mermi ele geçirildi.

'FETÖ İÇİN ÇALIŞTI'

Dosyadaki beyanlarda yapının FETÖ için çalıştığı iddiası da var. Müşteki Ö.M., Adnan Oktar’ın 2010 yılından önce Fetullah Gülen hakkında olumsuz konuştuğunu, akabinde bir savcının Oktar hakkında tarihi eser kaçakçılığı soruşturması başlattığını, Oktar’ın bu soruşturma üzerinden tehdit edilerek Gülen’i öven yayınlar yapmasının sağlandığını anlattı. Buna ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağını belirten M., bu olaydan sonra Oktar’ın FETÖ güdümüne girdiğini ileri sürdü.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisiİntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisi
Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldiAdnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar Şoke eden detaylar adnan oktar operasyonu adnan oktar fetö

En Çok Okunan Haberler

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Tarkan baba oldu! Eşi Pınar Tevetoğlu doğum yaptı

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!

İlginizi Çekebilir

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyide bu devlet bu mit neredeydi bunca zaman
Fetoymus bak bunlar AKP destekledi AKP bitmeden FETO bitmez
Diğer Haberler
Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?

Liya isminin anlamı ne? Liya ne demek?

İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisi

İntizar kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İntizar'ın biyografisi

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi

TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

TBMM'de komisyon üyeliklerinin dağılımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Adnan Oktar'ın finansal harcamaları ortaya çıktı! En çok parayı lüks giyim ve makyaj malzemesine harcamış!

Adnan Oktar'ın finansal harcamaları ortaya çıktı! En çok parayı lüks giyim ve makyaj malzemesine harcamış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.