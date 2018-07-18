HABER

ADNAN OKTAR OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN BİR BÖLÜMÜ ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

* Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA  Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk ediliyor.

* Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk ediliyor. Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçiriliyor. Şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Düğünde dolarlar havada uçuştu, takılar ise göz kamaştırdıDüğünde dolarlar havada uçuştu, takılar ise göz kamaştırdı
Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladıNagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın erkek üyelerinden genç kızlara korkunç tuzak!

Adnan Oktar'ın erkek üyelerinden genç kızlara korkunç tuzak!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Şule Çet soruşturmasında yeni skandal: Doktor rapora yazmadı, deliller karartıldı

Şule Çet soruşturmasında yeni skandal: Doktor rapora yazmadı, deliller karartıldı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın sorgusu bitti!

Adnan Oktar'ın sorgusu bitti!

Muharrem İnce'yi eleştiren tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel için karar verildi

Muharrem İnce'yi eleştiren tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel için karar verildi

'Kürtaj dede' Süleyman Çakır'dan 'Adnan Oktar' yorumu

'Kürtaj dede' Süleyman Çakır'dan 'Adnan Oktar' yorumu

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.