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Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyonda son dakika gelişmesi... Oktar'ın Çengelköy'deki villasındaki gizli kamera odası ortaya çıktı. 127 ekranın bulunduğu odadan 24 saat röntgen yapılmış. Operasyonda kamera odasından sorumlu kişi de yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli gelişmeler elde ediliyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda, Çengelköy’deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı.

KAMERA ODASINDA SORUMLU KİŞİ VARMIŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, sabah erken saatlerde düzenlenen baskın polis tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyor. Polis villanın içine girdikçe önemli bir yer görüntülere yansıyor. Villanın kamera odası görüntüye yansıyor. Oktar’ın villanın iç ve dış tarafına 127 kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Görüntüler de polis tarafından kamera odasından sorumlu kişi yere yatırılıyor. 127 ekranın duvardaki görüntüsü, polisin çektiği videoya yansıyor. Kameraların aktif olduğu görülüyor.

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 185’e yükseldi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.

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