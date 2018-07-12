Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme! Villalarda kırmızı reçeteli ilaçlar çıktı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenffen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 kişinin müşteki olduğu ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, 179 kişinin gözaltına alındığı operasyonda villalarda yapılan aramalarda kırmızı reçeteyle satılan sakinleştirici ilaclarlarda ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

