HABER

Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme! Villalarda kırmızı reçeteli ilaçlar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

Adnan Oktar operasyonunda her dakika yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonlarda villalarda yapılan aramalarda kırmızı reçeteyle satılmakta olan sakinleştirici ilaçların da ele geçirildiği öğrenildi.

Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme! Villalarda kırmızı reçeteli ilaçlar çıktı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenffen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 kişinin müşteki olduğu ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, 179 kişinin gözaltına alındığı operasyonda villalarda yapılan aramalarda kırmızı reçeteyle satılan sakinleştirici ilaclarlarda ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Köylülerin 'imam' sorununa valilikten incelemeKöylülerin 'imam' sorununa valilikten inceleme
'Efsane komutan', Halisdemir’in mezarını sık sık ziyaret ediyor (2)'Efsane komutan', Halisdemir’in mezarını sık sık ziyaret ediyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kırmızı reçeteli ilaçlar adnan oktar operasyonu ilaç kedicikler

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.