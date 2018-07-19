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Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan ünlü oyuncunun yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda usta sinema sanatçısı Şener Şen'in yeğeni de operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ekonimi çökmüş halki adnan oktarla uyutuyorlar haberiniz olsun.
üstadın adını dahi karıştırmayın bu işe. bir o kaldı zaten başımızda büyük
5 parmağın beşide bir değil
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