Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor 1

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ADNAN Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheli hakkında başlatılan operasyon devam ediyor. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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