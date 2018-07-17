Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Sabah'ta yer alan habere göre; Adnan Oktar ve müridlerinin tecavüzüne uğradığını iddia eden 14 yaşındaki P.T. yaşadığı süreci anlattı.

P.T.'nin ifadesi şöyle;

CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER

" 14 yaşındayken beni örgüte kazandıran Ender Daban isimli üye, daha sonra cinsel yönden kabiliyetli olmadığımı söyleyerek evde otururken bir anda salona 2 arkadaşını çağırıp beni öpmeye okşamaya başladılar, karşı koysam da etkisiz kaldım. O sırada Kartal Göktan isimli şahıs beni cep telefonu ile kaydediyordu, çok korktum. Ender Daban yanımızdan ayrıldı, tekrar geldi ve benimle …. yoldan ilişki kurdu. Bu sırada ismini hatırlamadığım kişi ……… çalıştı, bunu yaptıktan sonra burnumu tıkadı, çok korktum, boğulma hissiyle kendimi yanlarından uzaklaştırdım.

'SENİ BİR BÜYÜĞÜMLE TANIŞTIRACAĞIM'

Banyoya kitledim, Ender bana sakin olmamı bunların çok normal olduğunu söyleyerek içeri girdi, bütün vücudumu sıcak su ile yıkadı. Sonra bana seni bir büyüğümle tanıştıracağım dedi. Bende annesi babası sandım. Beni Adnan Oktar'ın Kandilli'deki stüdyo olarak tabir edilen yayın evine götürdü.