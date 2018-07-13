Adnan Oktar operasyonunda polise kim ateş etti? Kimliği ortaya çıktı

Adnan Oktar örgütü operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Örgüt lideri Adnan Oktar'ın Kandilli'deki görkemli villasında Özel Harekat Polisi'ne ateş eden kişinin örgüt üyesi Mert Sucu olduğu öğrenildi.
EMNİYET'DEKİ SORGUSU BAŞLADI
Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu Adnan Oktar'ın yayın yaptığı A9 TV'nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Mert Sucu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna başlandı.
POLİS, CAN YELEĞİ SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ
Özel Harekat Polisi can yeleği sayesinde ölümden dönmüştü. (Sabah)
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