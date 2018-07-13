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Adnan Oktar operasyonunda polise kim ateş etti? Kimliği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Adnan Oktar’ın Alamut Kalesi olarak bilinen Kandilli’deki görkemli villasına yapılan baskında Özel Harekat Polisi’ne ateş eden örgüt üyesinin kimliği ortaya çıktı. Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu'nunmert Adnan Oktar’ın yayın yaptığı A9 TV’nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor. Özel Harekat Polisi can yeleği sayesinde ölümden dönmüştü.

Adnan Oktar operasyonunda polise kim ateş etti? Kimliği ortaya çıktı

Adnan Oktar örgütü operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Örgüt lideri Adnan Oktar'ın Kandilli'deki görkemli villasında Özel Harekat Polisi'ne ateş eden kişinin örgüt üyesi Mert Sucu olduğu öğrenildi.

EMNİYET'DEKİ SORGUSU BAŞLADI

Kadın imamların özel işlerinden ve finanstan sorumlu imam olan Mert Sucu Adnan Oktar'ın yayın yaptığı A9 TV'nin de eski sahibi olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda paravan bir emlak şirketinin sahibi görünen Mert Sucu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusuna başlandı.

POLİS, CAN YELEĞİ SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Özel Harekat Polisi can yeleği sayesinde ölümden dönmüştü. (Sabah)


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
editörlere biraz Türkçe öğretin can yeleği nedir çelik yelek nedir onu bile bilmiyorlar
Can yeleği dediğiniz boğulmaktan kurtaran içi hava dolu yelektir. Polislerin giydiği Çelik yelek. Kodoslama haber yapmayı bırakın artık..
direk asın
CAN YELEĞİ. acaba yeni urün mü belki denize gittiler,simit şeklin de mi can yeleği,yok cepkenli yelek gibidir
Jop ile akraba yapın..
Denizde vurulmuş olabilir:)
su tabancası ile mi ateş etmiş de can yeleği polisimizi boğulmaktan mı korumuş?. Hay Allahım
çok film seyretmiş.geri zekalılık bu olsa gerek
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