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Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi! Kedicik teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve ekibine yönelik operasyondan son gelişmeler devam ediyor... Oktar'ın sorgusu sürerken Antalya’da aranan S.Ş. adlı kadının polise teslim olduğu öğrenildi

Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi! Kedicik teslim oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Adnan Oktar ile beraber 235 kişiye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu iddia edilen S.Ş. adlı kadının Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’ndeki evine dün baskın düzenledi.

TRABZONDA TESLİM OLDU

Burada olmadığı belirlenen S.Ş.’nin, evi her zaman kullanmadığı ortaya çıktı. Yapılan aramada evdeki dizüstü bilgisayara el koyuldu. Polisin arama çalışmaları sürerken S.Ş., bugün Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu. (DHA)

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patileri ile birlikte teslim oldu yaani ...
Hepsi iftira. Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarını sitesinden ücretsiz indirip okuyabilirsiniz. 300 tane kitabı ücretsiz indirebiliyorsunuz kim yapar böyle bir hizmeti? Evrim, ateizm, kabala, dinsizliğin kabusu, müslümanlara yapılan zulümler, komünizm, İngiliz Derin Devleti, Allah'ın varlığının delilleri gibi konuları içeren müthiş bir külliyat var. Bu mücadelesinden ötürü yapılıyor bu karalama kampanyaları.
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