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Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 02:23 | Son Güncelleme

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi.

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

53 KİŞİ ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 182'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına henüz başlanmadığı, diğer 53 kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin operasyon kapsamında evde ele geçirdiği malzeme, para, silah, mermi ve dijital malzeme ile dokümanların sayım ve kontrollerinin devam ettiği belirtildi.

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86 ŞİRKET, 2 VAKIF VE 1 DERNEĞE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında, Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı, Milli Değerleri Koruma Vakfı ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği ile 86 şirkete hakimlik kararıyla kayyum atandı. Mali Şube ekiplerinin araştırmalarında, Adnan Oktar ve grubunun yayıncılık şirketi ve televizyon kanalı üzerinden aylık 1 milyon doların üzerinde para kazandığı tespiti yapıldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin yurt dışındaki tanınmış şirketlerin isimlerine benzer adlarda firmalar kurarak, yabancı ülkelerde haksız kazanç sağladığı iddiasıyla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Söz konusu iddialara ilişkin MASAK ve adli birimlerin çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

AA

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