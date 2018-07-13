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Adnan Oktar Örgütü'nün firari isimleri! Tülay Kumaşçı da aralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 07:16 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 190’a ulaştı. Gözaltı listesinde 45 isim daha var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon sırasında izini kaybettiren Adnan Oktar örgütü üyelerini her yerde arıyor.

Adnan Oktar'a yönelişk operasyonda gözaltı listesinde örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş ile Tülay Kumaşçı da yer alıyor. İşte Adnan Oktar'ın operasyon haberini önceden haber alıp kayıplara karışan örgüt üyeleri.

TARKAN YAVAŞ

30 yıldan bu yana Adnan Oktar örgütü içerisinde yer alan Yavaş, Oktar tarikatın 2 numaralı ismi olarak gösteriliyor.

TÜLAY KUMAŞÇI

Firari isimler arasındaki Tülay Kumaşçı da Adnan Oktar'ın 'kedicik' dediği kadınlar arasında yer alıyor.

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CÜNEYT ÖZYAŞAR

20 yıldan bu yana Adnan Oktar örgütünde bulunuyor.

cüneyt

SERAP AKINCIOĞLU

24 yıldan beri Adnan Oktar örgütünün içinde yer alan Akıncıoğlu, A9 TV'de yayınlanan "Hayata Dair" programının bölümlerinin bir kısmının hazırlanması ve sunuculuğunu yaptı.

AYÇA GÖKÇAYLAR

Gökçaylar grubun televizyon programlarında boy gösteriyor.

BÜLENT SEZGİN

25 yıldan bu yana Adnan Oktar örgütünün içerisinde yer alıyor, A9 TV'de yorumcu olarak yer aldı.

A9 TV'de programlara katılan Selda Göktan, Eyüp Kara, İsmail Koray Coşkun, İbrahim Seral Köprülü, Ali Tulum, Vuslat Terkoğlu da aranan isimler arasında.

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