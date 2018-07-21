Adnan Oktar örgütünün iğrenç şifreleri

Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri şöyle sıralandı:
Ailem çağırıyor: Adnan Oktar çağırıyor
Teyzem çağırdı: Çok acil Adnan Oktar çağırdı
Arkasından dedikodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak
Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı
Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?
10 kilo et geldi: 10 bin TL örgüte para geldi.
100 kilo toprak geldi: 100 bin TL çek geldi.
Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi
Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım.
Habertürk
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