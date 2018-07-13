Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi yakalandı!

Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş, önceki gün evine yapılan baskında bulunamamıştı. Firar ettiği düşünülen Tarkan Yavaş'ın gece yapılan operasyonla gözaltına alındığı öne sürüldü.

Vatan'ın haberine göre, Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI



Tarkan Yavaş, operasyonun başladığı gün Facebook hesabından "Kamuoyuna Duyuru" şekilde şu açıklamayı yapmıştı:

"Vakfımızın Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'ın uzun zamandır dikkat çektiği "ingiliz derin" devletinin komplosuna cami olarak maruz kalmış bulunuyoruz. Vakfımızın bölücülüğe, materyalizme, darvinizme, homoseksüelliğe, bağnazlığa karşı yürütmüş olduğu fikri mücadelen rahatsız olan ingiliz derin devleti, Fetö, Pkk gibi karanlık odakların uzantıları devletimizin kolluk güçlerini bilgilendirmişlerdir. Biz devletimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle, daha önce de birçok kez olduğu gibi bu komplo da sonuçsuz kalacak, hak ve hukuk çerçevesinde gerçekler ortaya çıkacaktır.