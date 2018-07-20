Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddalara göre şöyle sıralandı:
Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor
Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı
Arkasından dedıkodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak
Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı
Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?
10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.
100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.
Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi
Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'
Adnan Oktar ve kediciklerin yatak odası ilk kez görüntülendi
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Okuyucu Yorumları 2 yorum