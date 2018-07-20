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Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi.

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Adnan Oktar ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddalara göre şöyle sıralandı:

İŞTE ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Ailem çağırıyor : Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı : Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Arkasından dedıkodu yaptık: Mağdurla cinsel birliktelik yaşamak

Yemek midesini bozdu: Mağdur cinsel birliktelik yaşamadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdurun görüntüsünü kaydettiniz mi?

10 kilo et geldi : 10 bin TL örgüte para geldi.

100 kilo toprak geldi : 100 bın TL çek geldi.

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Kızla gelen müridin haber vermesi

Dragos’ta buluşalım: Adnan Oktar’ın evinde buluşalım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adnan oktarda örgüt oldu çok şükür sırada sanırım çübbeli pornocu Ahmet var onu takiben inşaallah menzil sofileri var Başkanımız Doğu perinçek Boşuna demedi cemaatlerin Tarikatların kökünü kazıyacağız harbiden söylediğini yapan bir Genel Başkanımız var
kediciklerin dogumuna kadar gidilmeli bu hale neden geldikleri arastirilmali acitasyon yapmadan bence kedicikler KADER Kurbani hepimizin Evladi var.
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