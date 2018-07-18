Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

“Özel takipte miydi orasını bilmiyorum. Baktı kız güzel, araba güzel, ‘ben bunu tavlarım' dedi. Bugün öyle düşünüyorum. Çünkü onları tanıdım. Serkan kızıma ‘Siz Boğaziçi'nde okuyorsunuz. Ben de orayı bitirdim, doktora yapıyorum' demiş. Telefonlarını almışlar. Ebru onlarla bir kere gece çıktı ve geldi bana dedi ki ‘Anne biliyor musun? Namık Kemal Zeybek'in kızları, gazeteci Taha Akyol'un oğlu Mustafa da onlarla'… Prof. Cevat Babuna'nın çoukları. Bunlardan iyi arkadaş mı bulacak. O zaman öyle düşünüyoruz.”

Anne Türkan Akyüzalp ise bugün 80 yaşında ve 98 yaşındaki eşi Necdet Bey'le 20 yıldır kızını bu örgütten koparmaya çalıştı. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan anne Akyüzalp, “Çocuklarımızın ruhunu çaldı, beyinlerini yıkadı. Cemiyet mikrobu o adam” ifadesini kullandı..

Ebru Akyüzalp, Adnan Oktar örgütüne 1998 yılında katıldı. 20 senedir bu yapının içerisinde olan Akyüzalp, iki dil biliyor ve Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi mezunu. Ebru Akyüzalp, geçen cuma sabahı İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü operasyonla gözaltına alınan isimlerden ve ifade veriyor.

ÇAPRAZ ATEŞLE BAŞLADI



"Yasakçı bir aile değildik. İzin verdim. Ebru evden çıktı. Bizim köpek havlamaya başladı. Ben ne olduğunu anlamadan iki çocuk ‘Türkan teyze Ebru vuruldu' diye bağırdı. Meğer arabaya biner binmez çapraz ateşe tutmuşlar, Serkan orada hayatını kaybetti kızım da yaralandı."

"EVİNİZ KORUNAKLI"



Olayın devamında ise şunlar yaşandı: Ebru'yu hastaneye götürürler. Hastanenin bir katı kapatılır. Genç kızlar ve erkekler Ebru'nun başındadır. Türkan Hanım o gün öğrenir Adnan Hoca olayını ve Serkan Ciminli'nin Oktar'la hareket ettiğini. Hastane çıkışında sonradan öğrendikleri bir ‘Baş imam' Ebru ve annesini ‘Eviniz korunaksız' diyerek kiralık bir yalıya götürür. Evde Kuran okuyan gençleri görür ve içi rahatlar. Türkan Akyüzalp, bu olayla ilgili “3-4 gün ben evden ayrıldım. Ebru kaldı. O zaman Bahadır Güven, Ebru'nun aklını bir güzel yıkadı. O gün bugündür kızım orada kaldı" şeklinde konuştu.

3-4 AYDA BİR EVİNE GİDER



1999'da dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın talimatıyla Adnan Oktar ve ekibine operasyon yapılır. Gençler dağılır. Ebru iki kız arkadaşını eve getirir. İki buçuk sene onlara bakar. Sonra Ebru annesine ‘Babam artık odasından çıkmasın' cümlesini kurunca Türkan Hanım patlar ve yumruğunu masaya vurur, “Burada benim kurallarım geçer' der. Kızlar evden ayrılır, 3-4 gün sonra da Ebru gider. 3-4 ayda bir eve gelmeye başlar. O sırada devletin bazı görevlileri Türkan Akyüzalp'i ziyaret eder ancak bir gelişme yaşanmaz.