'Adnan Oktar, partilerde istihbarat topladı'

Tutuklanan Adnan Oktar’ın geçmişine yönelik yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar’ın 90’lı yılların başında “Milli Egemenlik Partisi” adıyla siyasete atılma girişiminde bulunduğu belirlenirken, o dönem Edebiyat Fakültesi öğrencisi İbrahim Tuncer ile Bahadır Güven, Adnan Tınaroğlu ve Dilek Ilıcalı gibi isimlerin parti kurulma çalışmasında öne çıkan kişiler olduğu iddia edildi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Oktar’ın 90’lı yıllarda siyaset ve siyasilerle flörtü ise ilk kez 10 Ocak 1991’de İstanbul Sheraton Otel’de, DYP tarafından düzenlenen “Yıla Bakış” toplantısında gündem geldi. Süleyman Demirel’in de katıldığı toplantıda söz alan ve şu an FETÖ davasından tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak, Adnan Oktar’ı çok sert sözlerle eleştirirken, Adnan Oktar’ın eskiden Atatürk düşmanı olduğunu, şimdi ise kendisini Atatürkçü gibi gösterdiğini söyledi.

DYP’Yİ DESTEKLEMİŞ

Ilıcak, varlıklı ailelerin çocuklarını ailelerinden koparmakla suçladığı Oktar için “Oktar ve grubu kuşkulu faaliyetler içinde. Kızlarla erkekleri imam nikahı ile birleştiriyorlar. Benim çocuğuma da çengel atmıştı, başaramadı. Birçok ailenin çocuğunu baştan çıkardığını biliyorum. Acaba Demirel’in bu ana banalar için yapabileceği birşey yok mu?” ifadelerini kullanmıştı. Demirel ise buna, “Biz savcı değiliz. Ortada bir suç varsa, savcılar harekete geçer” yanıtını vermişti. DYP İstanbul İl Başkanı Orhan Keçeli, toplantıda, Oktar’ın DYP’yi desteklediğini duyururken, birçok partili ise bu açıklamadan sonra Oktar’ı tebrik etti.