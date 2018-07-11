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 ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

- Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

- Kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Sabah saatlerinde gözaltına Oktar, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evine düzenlenen operasyon sırasında kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı öğrenil.di

Görüntü Dökümü:
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-Oktar'ın sağlık kontrolünden geçirilmesi

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