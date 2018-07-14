- ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Cem DAĞISTANLI İSTANBUL DHA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne saat 14.45'te getirilen Adnan Oktar içeri alındı. Sağlık kontrolünün ardındar Oktar'ın hastaneden çıkarıldı. Bu sırada yanında bir kız çocuğu bulunan kadın, Oktar'a tepki gösterdi. Kadının görüntü almasını hastanenin özel güvenlik görevlileri engelledi. Adnan Oktar, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Adnan Oktar'ın hastaneden çıkışı
-Kadının tepki göstermesi
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