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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK - Cem DAĞISTANLI  İSTANBUL DHA  - İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi.  Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne saat 14.45'te getirilen Adnan Oktar içeri alındı.

Gökhan ÇELİK - Cem DAĞISTANLI İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne saat 14.45'te getirilen Adnan Oktar içeri alındı. Sağlık kontrolünün ardındar Oktar'ın hastaneden çıkarıldı. Bu sırada yanında bir kız çocuğu bulunan kadın, Oktar'a tepki gösterdi. Kadının görüntü almasını hastanenin özel güvenlik görevlileri engelledi. Adnan Oktar, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.

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