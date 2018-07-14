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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Gökhan ÇELİK - Cem DAĞISTANLI/İstanbul,(DHA)- İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesine 14.45'te gelen Adnan Oktar, hastanenin arka kapısından getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar'ın hastaneden çıkışı sırasında yanında bir kız çocuğu bulunan kadın Oktar'a tepki gösterdi. Kadının görüntü almasını hastanenin özel güvenlik görevlileri engelledi. Adnan Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.

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