Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Adnan Oktar, geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Oktar, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

SORULARI DUYUNCA SUS İŞARETİ YAPTI



Oktar'ın ellerine kelepçe takıldığı görüldü.

Oktar hastaneden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı.

Polisler tarafından kafası aşağıya eğilen Oktar, ekip otosuna bindirilerek hastaneden götürüldü.

OKTAR BABUNA DA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da arasında bulunduğu 45 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasına getirildi. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6'sı erkek, 10 kadın şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildi. Polis ekiplerinin Babuna ve diğer erkeklerin başını eğerek emniyete götürdüğü görüldü. Aynı hastanede aralıklarla gün içinde toplam 45 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar emniyete getirildi.

