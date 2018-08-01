Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Nil Kalkavan, 30 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde öğrenciydi. Üniveristeye başlarken evlenen Nil Kalkavan, öğrenciyken dünyaya gelen çocuğuyla Kadıköy, Kızıltoprak’ta yaşıyordu. İddiaya göre Kalkavan, 2’inci sınıfta eşinden ayrıldı. Daha sonra ise psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Babası kimya mühendisi olan Nil Kalkavan 17 Aralık 1988 tarihinde intihar etti. Evinin bulunduğu apartmanın 10’uncu katından atlayan Kalkavan’ın hayatına son vermesinde bazı iddialar ortaya atıldı.

“OKTAR’IN FİKİRLERİNDEN ETKİLENDİ” İDDİASI



Kalkavan’ın ölümü ile ilgili o dönem geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. Gazetelerde yer alan bazı haberlerde Kalkavan’ın Adnan Oktar’ın fikirlerinden etkilendiği, daha sonra eşinden boşandığı, psikolojisi bozulduğu ve intihara sürüklendiği iddiaları yer alıyordu. Bu iddialar sorulan Ancak Oktar bir gazeteye verdiği demeçte, Nil Kalkavan’ı tanımadığını söylerken “Her intiharla beni ilişkilendiriyorsunuz” diye tepki göstermişti.

DOSYA RAFTAN İNDİ



Sözcü'de yer alan habere göre, Adnan Oktar ve adamlarına yönelik 11 Temmuz 2018’de düzenlenen operasyon, 30 yıl önce yaşanan intihar dosyasının raflardan indirilmesine sebep oldu. Polis ekipleri, intihar ettiği zaman 21 yaşanda olan Nil Kalkavan’ın o dönemki okul arkadaşları ve yakınlarının bilgisine başvuracağı öğrenildi. İntihar sonrası gazetelerde yer alan haberlerde arkadaşlarının “Neşe doluydu, çok iyi bir insandı” dediği Kalkavan’ın ölümdünde Oktar’ın etkisinin olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.

