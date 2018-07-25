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Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna ilişkin önemli detaylara ulaştı. İddialara göre, Oktar grubunun önemli isimlerinden iş adamı Mehmet Alp Ünlü ile Tarkan Yavaş, Erbil'e giderek FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük'le görüştü. Ünlü ve Yavaş'ın, Büyük ile 2014 ve 2015 yılları arasında Erbil'de 2 kez görüştüğü öne sürüldü.

Adnan Oktar skandalı! FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonun ardından çalışmalarını çok yönlü olarak sürdüren İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, önemli detaylara ulaşmaya devam ediyor.

Operasyon sonrası Adnan Oktar ve grubunun geçmişe dönük tüm ilişkilerini mercek altına alan polis, HTS kayıtlarını çıkartmıştı. Yapılan incelemede Oktar'ın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri Emre Çelik ve Tuncay Opçin ile Balyoz kumpası ve futbolda şike kumpası davalarının tutuklu sanığı Mehmet Baransu ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, FETÖ bağlantısını mercek altına alan polis Oktar grubunun 2 önemli ismin, FETÖ'nün Kuzey Irak ve Ortadoğu imamı Talip Büyük'le görüştüğü bilgisine ulaşıldı.

KİLİT İSİMLER 2 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

İddialara göre, Oktar grubunun önemli isimlerinden işadamı Mehmet Alp Ünlü ile Tarkan Yavaş, Erbil'e giderek Talip Büyük'le görüştü. Ünlü ve Yavaş'ın, FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Büyük ile 2014 ve 2015 yılları arasında Erbil'de 2 kez görüştüğü öne sürüldü. Bu tespitler üzerine polis Ünlü ve Yavaş'ın Talip Büyük'le neden görüştüğünü araştırmaya başladı.

Oktar ve grubuna yönelik 1 Temmuz günü 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda işadamı Mehmet Alp Ünlü de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Kayıplara karışan Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.

TALİP BÜYÜK KİM?

Fatih Kolejleri'nin eski genel müdürü olan Talip Büyük, FETÖ yapılanmasında önemli bir isim olarak geçiyor. "FETÖ ana çatı davası" iddianamesine göre de Talip Büyük "Kuzey Irak ve Ortadoğu İmamı" ve davanın 71 numaralı sanığı olarak görülüyor.

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