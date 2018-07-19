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Adnan Oktar soruşturması: 176 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 04:07 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenlerden 117'si daha tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA) ADNAN Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenlerden 117'si daha tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Daha önce de aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 59 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi.

40 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adnan Oktar, Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 92 kişilik ilk grup öğle saatlerinde, 91 kişilik ikinci grup da gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Başsavcıvekili Hasan Yılmaz koordinasyonunda 40 savcı tarafından dosyaları incelenen şüphelilerden bazıları dosya üzerinden bazıları da sorguları yapıldıktan sonra mahkemeye sevk edildiler.

176 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ
Adnan Oktar, Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da bulunduğu 176 şüpheli, "Örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", "Reşit olmayanla cinsel ilişki", "Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması", "Tehdit", "Şantaj", "Hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 7 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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