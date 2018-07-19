ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: 38 KİŞİ TUTUKLANDI

* Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden 38'inin tutuklanmasına, 2 şüphelinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

* Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin mahkemedeki sorgusu sürüyor.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 40 şüpheliden 38'inin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. Adnan Oktar'ın da aralarında 136 şüphelinin mahkemedeki sorgusu sürüyor.

