ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: 91 KİŞİ DAHA ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

*Adnan Oktar soruşturmasında emniyetteki ifadeleri tamamlanan 91 kişi adliyeye sevk edildi.

*Adnan Oktar soruşturmasında toplam 5 kişi emniyetten serbest bırakıldı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 11 Temmuz'da 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 91 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan sabah saatlerinde gözaltına alınan 91 kişi daha adliyeye sevk edilmişti. Emniyetteki işlemler sırasında toplam 5 şüphelinin ise savcılığın talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

