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ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: ADNAN OKTAR İLE BİRLİKTE 96 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 07:16 | Son Güncelleme

* Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 96 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı.

* Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 96 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Nitelikli cinsel saldırı", "Şantaj", "Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "Cebir, şiddet, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADNAN OKTAR İLE BİRLİKTE 96 KİŞİ TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 102 şüpheliden, Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

OKTAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Adnan Oktar'ın tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim" dediği öğrenildi.

AYLIK GELİRİ 3 bin 500 TL
Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu beyan ettiği öğrenilen Oktar'ın, "Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dediği kaydedildi.

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