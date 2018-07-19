Adnan Oktar soruşturması: Adnan Oktar ile birlikte 96 kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA) ADNAN Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 96 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Nitelikli cinsel saldırı", "Şantaj", "Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "Cebir, şiddet, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADNAN OKTAR İLE BİRLİKTE 96 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 102 şüpheliden, Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.