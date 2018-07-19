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Adnan Oktar soruşturması: Tutuklanan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklananlar arasında yer alan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildi.

Adnan Oktar soruşturması: Tutuklanan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildi

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)- ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklananlar arasında yer alan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildi.
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında yer alana kadınlar İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarıldı. Kadınlar, Bakırköy Cezaevi'ne getirildi

(FOTOĞRAFLI)

Adnan Oktar soruşturması: Tutuklanan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildiAdnan Oktar soruşturması: Tutuklanan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildiAdnan Oktar soruşturması: Tutuklanan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildiAdnan Oktar soruşturması: Tutuklanan kadınlar Bakırköy Cezaevi'ne getirildi

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