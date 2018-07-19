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ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: TUTUKLANANLAR CEZA EVİNE GÖNDERİLİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 08:58 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan 96 kişiden bir bölümü cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan 96 kişiden bir bölümü cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 96 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan bir bölümü İstanbul Adalet Sarayı'ndan otobüslerle çıkarılarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklananların cezaevine gönderilmesi

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