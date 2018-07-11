HABER

Adnan Oktar soruşturmasında el koyma kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar ile beraber 235 şüphelinin malvarlıklarına el koyma kararı alındığı ve şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı belirtildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar ile beraber 235 şüphelinin malvarlıklarına el koyma kararı alındığı ve şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı belirtildi. El koyma kararları bugün itibariyle tapu ve bankalara gönderildi.

Başsavcılığın talebi üzerine 31 ayrı suçlamaya yönelik haklarında soruşturma yürütülen Adnan Oktar ve 235 şüpheli hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce, mal varlığına el koyma kararı verildiği ifade edildi. Soruşturma aşamasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun da ulaştığı da öğrenildi. El koyma kararının bugün itibariyle tapu ve bankalara gönderildiği de kaydedildi. Öte yandan arama yapılan suç mahallindeki kıymetli her türlü mal ve eşyaya da el koyma kararı alındığı belirtildi.

PARTNERÇocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!Çocukluk aşkıyla evlenmişti... Bu fotoğraf ortalığı karıştırdı!
Kızlarının alıkonulduğunu iddia eden babanın 'Adnan Oktar' sevinciKızlarının alıkonulduğunu iddia eden babanın 'Adnan Oktar' sevinci
Datça'da plajların özel kişilere kiralanmasına karşı hukuk mücadelesi başlatılacakDatça'da plajların özel kişilere kiralanmasına karşı hukuk mücadelesi başlatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akit TV yorumcusu gazeteci Ali Tarakçı'dan Berat Albayrak tepkisi: Ayıp gerçekten ayıp olmaz ya, bu olmaz

Akit TV yorumcusu gazeteci Ali Tarakçı'dan Berat Albayrak tepkisi: Ayıp gerçekten ayıp olmaz ya, bu olmaz

Genç kız tacizciyi silahla kovaladı

Genç kız tacizciyi silahla kovaladı

Kızlarının alıkonulduğunu iddia eden babanın 'Adnan Oktar' sevinci

Kızlarının alıkonulduğunu iddia eden babanın 'Adnan Oktar' sevinci

'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı için istenen ceza belli oldu

'Uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı için istenen ceza belli oldu

Yaşar Güler'in eski koruması itiraf etti

Yaşar Güler'in eski koruması itiraf etti

Galatasaray Adası yıkılıyor

Galatasaray Adası yıkılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.