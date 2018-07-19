ADNAN OKTAR SORUŞTURMASINDA SON DURUM : 157 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden şu ana kadar 157'si tutuklandı.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında 187 kişi gözaltı alındı. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 182 kişi adliyeye sevk edildi. 5 kişi ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 157 kişi tutuklandı. 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 11 kişinin ise mahkemedeki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü;
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-Cezaevine gönderilen şüpheliler
-Şüphelilerin cezaevine girişleri
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