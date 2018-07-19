HABER

ADNAN OKTAR SORUŞTURMASINDA TOPLAM 168 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

  - Adliyedeki işlemler yaklaşık 24 saat sürdü, 182 şüpheliden 168'si tutuklandı   Haber: Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden toplam 168'si tutuklandı Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.

- Adliyedeki işlemler yaklaşık 24 saat sürdü, 182 şüpheliden 168'si tutuklandı

Haber: Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden toplam 168'si tutuklandı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 187 kişi gözaltına alındı. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 182 kişi adliyeye sevk edilirken 5 kişi ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı.

24 SAATTE 168 TUTUKLAMA

İstanbul Adalet Sarayı'na dün sabah sevk edilen şüphelilerin işlemleri yaklaşık 24 saat sürdü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu toplam 168 kişi tutuklandı. 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü;

---------

-Cezaevine gönderilen şüpheliler

-Şüphelilerin cezaevine girişleri

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Metro istasyonunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldıMetro istasyonunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektikAK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme! GPS cihazları imha edilmiş

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme! GPS cihazları imha edilmiş

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Dövizle askerlik kaldırılıyor mu? Dövizle askerlikte güncen son durum...

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

Bugüne kadar kaç FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı? Kaç FETÖ üyesine dava açıldı?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması

Bedelli askerlikte yeni gelişme! AK Parti'den dikkat çeken 28 gün açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.