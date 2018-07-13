HABER

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar: 15 kız çocuğuna cinsel saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 07:13 | Son Güncelleme

Cinsel istismardan casusluğa kadar hakkında 30 suçlama bulunan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Adnan Oktar’ın 15 küçük kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Adnan Oktar’a yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturmadan yansıyan iddialara göre, taciz, tecavüz ve tehditle kadınların lidere biat etmesi sağlanıyor. Dosyada 15 çocuğa yönelik cinsel saldırı iddiası da var. Avukatı, ‘cezasızlık sebebi’ olarak nitelediği Oktar’ın akıl sağlığına yönelik son kararı Adli Tıp Kurumu’nun vereceğini belirtti. Adnan Oktar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. Gözaltındaki ilk gecesinde avukatı Atanur Demir’le görüşen Oktar’ın ‘soruşturma şaşkınlığı’ yaşadığı öğrenildi.

ŞİZOFRENİ

Görüşmeyle ilgili bilgi veren avukat Atanur Demir’in, Adnan Oktar’ın akıl sağlığına yönelik bir soru üzerine bunun ‘cezasızlık sebebi’ olduğunu dile getirmesi ve ileriki aşamada bunu değerlendirebileceklerini söylemesi dikkat çekti.

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Oktar, ilk yargılandığı dava sırasında ‘şizofreni’ teşhisiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 10 ay tedavi görmüştü. Adli Tıp Kurumu’nun teşhisi “idealist pasoniye” (liderlik hezeyanına sahip) ile değiştirmesi sonrası Oktar, taburcu oldu. Akıl hastanesi sürecini yaptığı konuşmalarda da anlatan Oktar’ın, sonraki yıllarda GATA’nın verdiği çürük raporunda da, ‘paranoid şizofreni’ teşhisi aldığı belirtildi. Son gözaltı Oktar’ın cezai ehliyetinin olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirirken, avukatı Atanur Demir dün şu açıklamayı yaptı;

“Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu.

ANLAM VEREMEMİŞ!

Oktar’ı emniyette ziyaret eden avukatı ayrıca, “Emniyette herhangi bir baskı olmadığını söyledi. Sağlık durumu da yerinde. Çamaşır, ilaç gibi talepleri oldu, kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. onları karşılayacağız. Daha operasyonun şoku üzerinde. Genel olarak diyor ki; bu ülkenin yıllardır gündeminde, medyanın gündeminde olan birisiyim. Devletle iç içe olan birisiyim. Herhangi bir hukuka aykırı hareketim olmadı. Soruşturmaya bir anlam veremedi. Üzüldüğünü söyledi. Kendisini aklayacağını düşünüyoruz” dedi.

BACILAR ABLALAR

İddiaya göre, örgüt yapılanmasında kadınlar “Bacılar” “İmam Bacılar” ve “Bacı İmamları” olarak 3 gruba ayrılıyor. Erkekler ise “Kardeşler” “İmam Kardeşler” ve “Kardeş İmamları” olarak ayrılıyor. Adnan Oktar’ın liderliğini yaptığı örgütün ikinci isminin ise Didem Ürer olduğu öne sürülüyor.

15 ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI

Bu arada soruşturma dosyasında 11 ila 17 yaş arasında 15 çocuğun cinsel saldırı mağduru olarak yer aldığı, 20 kadının da defalarca tecavüze uğradığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.

Örgütün kandırdıkları kadınlarla zorla birlikte olmak için “Turnike” sistemi adını verdikleri bir sistemi uyguladıkları, “Kedicik” diye adlandırılan kadınların da Oktar’ın elmacık kemiği çıkık, ince belli ve kalın dudaklı kadınları güzel bulmasından dolayı birbirlerine benzedikleri belirtildi.

Oktar Babuna, Didem Ürer ve manken Gökhan Barlan’ın da arasında yer aldığı 190 şüphelinin şu ana gözaltına alındığı soruşturmada, 5 yıl önce 11 yaşındayken örgütteki A.O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen çocuğun annesi hakkında da işlem yapıldığı öne sürüldü. İsmi gizli tutulan 16 yaşındaki çocuğun annesi tarafından örgüte götürüldüğü iddia edildi.

'TURNİKE SİSTEMİ' NASIL ÇALIŞIYOR

İddiaya göre, ‘turnike sistemi’ şöyle çalışıyor; Örgüte bir erkek üye tarafından yapıya kazandırılan kadınlar, önce bir süre lüks hayat içerisinde yaşıyor. Daha sonra ise bloklardan oluşan lüks villlarda tutuluyor. Kadınlar buralarda defalarca tecavüze uğruyor. Psikolojik dirençleri kırılan kadınlar örgüte tabi oluyor.

İddiaya göre, kadınlar daha sonra kendilerini turnikeden çıkaran örgüt liderlerine biat ediyor. Bu süreçte yaşadıklarına dayanamayan kadınlara sakinleştirici veriliyor. Turnikeden çıktıktan sonra örgüte dahil olan kadınların karşı çıkması halinde, kaş kazıtma, saç kestirme ve darp gibi cezalar verildiği belirtildi. Uygulamaların ardından yeniden turnike sistemine sokulduğu iddia edilen kadınlardan bazılarının, yıllarca esir gibi tutulduğu öne sürülüyor. (Haber 7)

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
12 Temmuz Süper Loto sonuçları: 22 milyon sahipsiz kaldı, 9. kez devir! (MPİ Süper Loto sonucu)12 Temmuz Süper Loto sonuçları: 22 milyon sahipsiz kaldı, 9. kez devir! (MPİ Süper Loto sonucu)
Buz adam Ötzi'nin son yemeği: Keçi yağı ve yabani geyikBuz adam Ötzi'nin son yemeği: Keçi yağı ve yabani geyik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar adnan oktar soruşturması kız çocuğu taciz

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!

Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!

Okuyucu Yorumları 11 yorum
Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimse suçlu ilan edilemez, mahkeme süreci devam eden hatta baslamamış bir dava hakkında yargıyı etkileyecek nitelikte haber yapılamaz..
gayet iyi hiç bi haltı yok tv ekranlarında karı oynatmaya benzemez bu işler herkes ettiğini çekecek
Evrensel hukukun en temel ilkeleri çiğneniyor.. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimse suclu ilan edilemez. Mülkiyet edinme temel bir insan hakkı olup OHAL bahane edilerek insanların malına el konulamaz.
PİSLİK HERİF BU KADAR ZAMAN KALMASI BİLE OLAY YANİ.
bu yaratık bu kadar senedir dinimize dil uzatıyor ve sadece seyrediyoruz çok geç kalınmış bir karar konuştuğu ilk gün biplenmeliydi??(|'?(|'?(
Göz göre göre senelerdir yapılan pislikler icin geç kalınmadı mı? Hayır yani...Medya sürekli bir şeyler vızıldıyor. İnsanlar da “ Aaa neler yapmışlar yeaaaa “ diyorlar. Ulan bu ülkede hükümet hareket etmese kulaklarınız duymuyor gözleriniz görmüyor. Fakat Tayib çıkıp bu yanlıştır dese hep birlikte yanlıştır diyorsunuz. Senlerdir gözümüze soka soka tvlerde şaklabanlık yaptı bunlar.
şimdi adama sormazlarmı? bu suçlar bir günde mi işlendi? uyuduk mu devlet olarak.
elinde okadar fahıse vardı yetmıyomuydu sana 15 yasndakilerine yöneldin şerfsiz
Müslüm Gündüz den Fettullah tan sonra bir hocanız daha patladı. Sübyancıların gazetesi Akit in avukatlığını yapan Akitler. Naaber utandınız mı yoksa hocalara vermeye devam mı
Çok geç kalınmış bir hamleyle içeri alındı bu sahtekar. Neyi beklediler şimdiye kadar bilmem.
kadın demiş son çare bu.
Diğer Haberler
Diyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Diyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Gençlik festivaline gitti, kalabalığın arasında kayboldu! Genç kızın telefonu plajda bulundu

Gençlik festivaline gitti, kalabalığın arasında kayboldu! Genç kızın telefonu plajda bulundu

Fatih Altaylı yazdı: Bilmeyenler için Adnan Oktar kılavuzu

Fatih Altaylı yazdı: Bilmeyenler için Adnan Oktar kılavuzu

Ahmet Hakan yazdı: Bütün yönleriyle 'Adnan Oktar' olayı

Ahmet Hakan yazdı: Bütün yönleriyle 'Adnan Oktar' olayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.