Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar: 15 kız çocuğuna cinsel saldırı iddiası

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Adnan Oktar’a yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturmadan yansıyan iddialara göre, taciz, tecavüz ve tehditle kadınların lidere biat etmesi sağlanıyor. Dosyada 15 çocuğa yönelik cinsel saldırı iddiası da var. Avukatı, ‘cezasızlık sebebi’ olarak nitelediği Oktar’ın akıl sağlığına yönelik son kararı Adli Tıp Kurumu’nun vereceğini belirtti. Adnan Oktar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor. Gözaltındaki ilk gecesinde avukatı Atanur Demir’le görüşen Oktar’ın ‘soruşturma şaşkınlığı’ yaşadığı öğrenildi. ŞİZOFRENİ



Görüşmeyle ilgili bilgi veren avukat Atanur Demir’in, Adnan Oktar’ın akıl sağlığına yönelik bir soru üzerine bunun ‘cezasızlık sebebi’ olduğunu dile getirmesi ve ileriki aşamada bunu değerlendirebileceklerini söylemesi dikkat çekti. Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Oktar, ilk yargılandığı dava sırasında ‘şizofreni’ teşhisiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 10 ay tedavi görmüştü. Adli Tıp Kurumu’nun teşhisi “idealist pasoniye” (liderlik hezeyanına sahip) ile değiştirmesi sonrası Oktar, taburcu oldu. Akıl hastanesi sürecini yaptığı konuşmalarda da anlatan Oktar’ın, sonraki yıllarda GATA’nın verdiği çürük raporunda da, ‘paranoid şizofreni’ teşhisi aldığı belirtildi. Son gözaltı Oktar’ın cezai ehliyetinin olup olmadığı tartışmasını da beraberinde getirirken, avukatı Atanur Demir dün şu açıklamayı yaptı;

“Akıl sağlığının yerinde olup olmaması ile ilgili mesele Adli Tıp tarafından verilecek bir raporla sabit olur. Bu cezasızlık sebebidir. Ancak gündemimizle böyle bir konu söz konusu değil. İleriki aşamada biz hukukçu olarak bunu değerlendiririz. Onunla ilgili bizim gözlemimiz önemli, müvekkilin talebi önemli, mahkemenin gözlemi, yargı makamlarını gözlemi önemli şuan gündemimizde savunma olarak böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu. ANLAM VEREMEMİŞ!



Oktar’ı emniyette ziyaret eden avukatı ayrıca, “Emniyette herhangi bir baskı olmadığını söyledi. Sağlık durumu da yerinde. Çamaşır, ilaç gibi talepleri oldu, kalsiyum takviyesine ihtiyacı olduğunu söyledi. onları karşılayacağız. Daha operasyonun şoku üzerinde. Genel olarak diyor ki; bu ülkenin yıllardır gündeminde, medyanın gündeminde olan birisiyim. Devletle iç içe olan birisiyim. Herhangi bir hukuka aykırı hareketim olmadı. Soruşturmaya bir anlam veremedi. Üzüldüğünü söyledi. Kendisini aklayacağını düşünüyoruz” dedi. BACILAR ABLALAR



İddiaya göre, örgüt yapılanmasında kadınlar “Bacılar” “İmam Bacılar” ve “Bacı İmamları” olarak 3 gruba ayrılıyor. Erkekler ise “Kardeşler” “İmam Kardeşler” ve “Kardeş İmamları” olarak ayrılıyor. Adnan Oktar’ın liderliğini yaptığı örgütün ikinci isminin ise Didem Ürer olduğu öne sürülüyor.