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Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçıdan inanılmaz ifadeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 06:08 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçı, "Hayali ihracat ile Çin’deki tekstil üreticisi ve lojistik firmasını 2 milyon dolar, Offshore üzerinden düşük faturayla da devleti 2.2 milyon lira dolandırdık." dedi.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik "hayali ihracat" ve "askerlikten soğutma" iddialarına yönelik yeni detaylar ortaya çıkıyor. 'Kara para aklama' suçlamasıyla başlatılan çalışma sonrası çökertilen suç örgütünün daha önce mensubu olan ancak şu anki dosyada 'müşteki' sıfatıyla yer alan bir kişi, "Gümrük açığı olan konşimentosuz mal çekimi ile Çin'deki tekstil üreticisi ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırdık. Offshore üzerinden çok düşük fatura yöntemiyle devleti de vergi zararına uğratarak 2.2 milyon liralık dolandırıcılık yaptık" dedi. Bir başka kişi ise, bazı şirketlerin devirleri konusunda da usulsüzlük yaptıklarını ve bunu Adnan Oktar'ın bilgisi dahilinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

KAYIP MİLYONLAR ARANIYOR

Bu arada polis, örgüte ait olduğu iddia edilen kayıp 200 milyon TL'nin izini sürüyor. Paranın farklı miktarlar halinde örgüt üyelerine ait 4 ayrı rezidans dairesinde saklandığı bilgisi üzerine bu dairelere baskınlar düzenlendi. Çengelköy ve Kandilli'deki villalarda da dedektör yardımıyla arama yapıldı. Ancak paranın izine ulaşılamadı.

"ASKERLİK YAPTIRMADILAR"

Öte yandan, dosya kapsamındaki 3 mağdur da, Adnan Oktar'ın 'askerlikten soğutması' ile ilgili detaylar paylaştı. Mağdurlar, "Adnan Oktar, örgütteki erkeklerin askerlik yapmalarını istemezdi ve askere göndermezdi. Örgütteki birçok erkek de kendisi de askerlik yapmamıştır. Sadece örgüte katılmadan önce askerliğini yapanlar var" dedi. Mağdurlardan K.M. ise polise, "Askerlik yaşım geldiğinde beni Dubai'ye gönderdiler. Burada bir kişi ile irtibata geçtim ve bir şirkette çalışmaya başladım" dedi.

(SABAH)

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adnan oktar Hayali ihracat itiraf Adnan Oktar grubu

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