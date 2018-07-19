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Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 07:20 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'a ilk balyozu indiren polis, şimdi de 2'nci operasyonu planlıyor. İş ve sanat camiasından kimleri vuracağı merak konusu.

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik 11 Temmuz'da başlatılan soruşturma derinleştiriyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün büyük gizlilik içinde yeni bir operasyona hazırlandığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni operasyonun deşifre olmaması için az sayıda polisle paylaşıldığı ve yardım alınan kurumların sınırlı tutulduğu gelen bilgiler arasında. 2'nci dalgada şüpheli sayısının daha da artacağı ve aralarında tanınmış isimlerin de bulunabileceği belirtiliyor.

OKTAR BU SABAH TUTUKLANDI

"Adnan Oktar" grubuna yönelik soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 116 kişi tutuklandı.

'ADNAN OKTAR' SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMALAR


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