Adnan Oktar suçlamaları reddetti

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada önemli gelişme yaşandı.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başladığı ve genişletilen soruşturmanın ardından gözaltına alınan Oktar’ın bu akşam saatlerinde ifadesi alındığı öğrenildi.
Avukat eşliğinde ifadesi alınan Oktar’a, polis tarafından bir çok soru soruldu.
Kendisine yönelik iddia edilen hiçbir suçu kabul etmeyen Oktar, gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi. Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.
Adnan Oktar’ın ifadesinin ardından bir çok kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.
105’i kadın 187 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturma da yarın Adnan Oktar’ında aralarında bulunduğu bir kısmın adliyeye gönderileceği öğrenildi.
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