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Adnan Oktar suçlamaları reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 00:20 | Son Güncelleme

Bir hafta önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar’ın ifadesi alındı. Avukat eşliğinde ifadesi alınan Oktar, kendisine yöneltilen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Oktar'ın gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi.

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

OKTAR’IN İFADESİ ALINDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başladığı ve genişletilen soruşturmanın ardından gözaltına alınan Oktar’ın bu akşam saatlerinde ifadesi alındığı öğrenildi.

Avukat eşliğinde ifadesi alınan Oktar’a, polis tarafından bir çok soru soruldu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine yönelik iddia edilen hiçbir suçu kabul etmeyen Oktar, gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi. Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

BİR KISMI YARIN ADLİYEYE GÖDERİLECEK

Adnan Oktar’ın ifadesinin ardından bir çok kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

105’i kadın 187 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturma da yarın Adnan Oktar’ında aralarında bulunduğu bir kısmın adliyeye gönderileceği öğrenildi.

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