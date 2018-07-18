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Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:55 | Son Güncelleme

Aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da olduğu 32 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri devam eden diğer 91 kişi de adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu adama bisey yapamazlar adam karakutu
beter olsun
şimdi görürüz işte kesicikleri
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