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ADNAN OKTAR TUTUKLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 06:51 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında Adnan Oktar ile beraber 39 kişi tutuklandı.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında Adnan Oktar ile beraber 39 kişi tutuklandı. 135 kişinin sorgusu sürüyor.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADNAN OKTAR TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 40 şüpheliden Adnan Oktar ile beraber 39'unun tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. 135 şüphelinin mahkemedeki sorgusu sürüyor.

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