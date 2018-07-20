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Adnan Oktar tutuklanma kararını beklerken böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 02:27 | Son Güncelleme

Adnan Oktar’ın Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde mahkemenin vereceği kararı beklerken nezarethanede böyle fotoğraflandı.

Adnan Oktar tutuklanma kararını beklerken böyle görüntülendi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 kişi tutuklanmıştı. 5 polis otobüsüyle hastaneye getirilen şüpheliler arasında yer alan Adnan Oktar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilmişti. Oktar polis minibüsüyle Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre Çağlayan Adliyesi nezarethanesinde mahkemenin vereceği kararı bekleyen Adnan Oktar böyle görüntülendi.

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