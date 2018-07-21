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Adnan Oktar uyarısı: Arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonla ilgili uyarıda bulundu. Dilipak, “Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim” diye yazdı.

Adnan Oktar uyarısı: Arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar!

Oktar ve grubuna 11 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 31 farklı suç isnat edilen gruptan 187 kişi gözaltına alınmıştı. Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü. Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülmesi bekleniyor.

Dilapak'ın "Aman dikkat" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Yazmam gereken o kadar çok şey var ki!

Yazınca birileri üzülüyor. O zaman kendi kendime soruyorum; “Hakk’ın hatırı mı, halkın hatırı mı?” Cevabım belli. O içimizdeki gözü dönmüş, sınır tanımayan hainler, cahiller ve ahmaklardan da korkmuyor da değilim ama neyse ki, Allah’tan daha çok korkuyorum.

Ha! Bu arada ben “yanılmaz ve günahsız” biri değilim. Allah beni affetsin. Ben de yanılırım. Gayb hazinesinin anahtarı ve sırları benim elimde değil. Bu sır kapısının anahtarının ve gayb hazinelerinin anahtarının kendi ellerinde olduğunu söyleyenlere de inanmayın. Onların bazılarını Şeytan Allah’la aldatıyor da, farkında değiller.

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"FUHUŞ BATAKLIĞINDA DEBELENEN SİYASET, BÜROKRASİ, SERMAYE VE STK..."

Adnan Oktar yakalandı ya, benzerlerini ve bunların tuzağına düşen fuhuş bataklığında debelenen siyaset, bürokrasi, sermaye ve STK içindeki gaflet sahiplerinden de söz edeceğim, bu “Cemaat” denilen yapıların nasıl kontrol altına alınması gerektiğinden de. Bunları kendi haline bırakırsanız hepsi birer FETÖ’ye de dönüşebilir.

Siyaset, bürokrasi “nefs muhasebesi”, yani “otokontrol” yapmıyor da, bunlar yapıyor mu sanıyorsunuz. Bunların bazıları masumiyet iddiasında ve kendilerini nebilerden üstün gören zavallılar. İnsanlar da bunların peşine takılmış gidiyor.

Sanırım daha çok yazmak için daha çok okumam, çalışmam ve daha az gezmem gerekiyor. Şu konferanslara en azından bir süre ara vermem gerekiyor. Kitlelere hitap etmek değil, küçük gruplarla istişare etmem gerekiyor. Birbirimizi anlamamız, dinlememiz gerekiyor. Kaş yaparken göz çıkarmamamız gerekiyor. Unutmamak gerekir ki, bir yandan “ameller niyetlere göredir”, ama aynı zamanda “cehennemin yolları iyi niyet taşları ile döşelidir.”

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"ARŞİVİ YABANCI İSTİHBARAT SERVİS EDEBİLİR"

Bakın uyarıyorum: Türkiye, siyasi, iktisadi, dini, sosyal, fikri anlamda çalkantılı bir döneme giriyor. Sabırlı olacağız. Artık övünmeyi, dövünmeyi bir kenara bırakalım da, aklımızı başımıza toplayalım.

Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim. Henüz arşiv ele geçirilmedi deniyor. Arşiv yurtdışında host edilmiş, ama yabancı istihbarat örgütleri bunları servis edebilir ya da bunları şantaj için kullanabilir. Yani bu arşiv her halûkârda birilerinin ipini çekmek, ya da birilerini kullanmak için kullanılacak. Hayırlı bir iş yaptınız, süreci yönetemezseniz, bu iş döner sizi vurur."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
O arşivden ben çıkmam. Neden acaba? Doğru düzgün yaşamaya çalışıyor olmamdan dolayı olabilir mi?
ben bu yaşıma geldim, en dış kapının son mandalı siyasetçinin bile kılına zarar geldiğini görmedim, daha kodamanlarının hiç olmaz... ne giderse bağdan gider, yapana birşey olmaz...
SEN YANMAZSAN BEN YANMAZSAM NASIL ÇIKAR KARANLIKLAR AYDINLIĞA
ben bu yaşıma geldim, en dış kapının son mandalı siyasetçinin bile kılına zarar geldiğini görmedim, daha kodamanlarının hiç olmaz... ne giderse bağdan gider, yapana birşey olmaz... benim görüşüm halkın görüşüdür...
ben bu yaşıma geldim, en dış kapının son mandalı siyasetçinin bile kılına zarar geldiğini görmedim, daha kodamanlarının hiç olmaz... ne giderse bağdan gider, yapana birşey olmaz... benim görüşüm halkın görüşüdür...
uyarıyı yapan arkadaş ta herhalll odalarından geçmiş
bildiğini söyle işkembeden sallama
öyle kasetler olsa bile imha edilir.
Siyasilere bişey olmaz; olan yine gariban takımına olur.. Adalete güvenimiz tam?
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