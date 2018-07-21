Adnan Oktar uyarısı: Arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar!

Oktar ve grubuna 11 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 31 farklı suç isnat edilen gruptan 187 kişi gözaltına alınmıştı. Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü. Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülmesi bekleniyor.

Dilapak'ın "Aman dikkat" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:



Yazmam gereken o kadar çok şey var ki!

Yazınca birileri üzülüyor. O zaman kendi kendime soruyorum; “Hakk’ın hatırı mı, halkın hatırı mı?” Cevabım belli. O içimizdeki gözü dönmüş, sınır tanımayan hainler, cahiller ve ahmaklardan da korkmuyor da değilim ama neyse ki, Allah’tan daha çok korkuyorum.

Ha! Bu arada ben “yanılmaz ve günahsız” biri değilim. Allah beni affetsin. Ben de yanılırım. Gayb hazinesinin anahtarı ve sırları benim elimde değil. Bu sır kapısının anahtarının ve gayb hazinelerinin anahtarının kendi ellerinde olduğunu söyleyenlere de inanmayın. Onların bazılarını Şeytan Allah’la aldatıyor da, farkında değiller.

"FUHUŞ BATAKLIĞINDA DEBELENEN SİYASET, BÜROKRASİ, SERMAYE VE STK..."



Adnan Oktar yakalandı ya, benzerlerini ve bunların tuzağına düşen fuhuş bataklığında debelenen siyaset, bürokrasi, sermaye ve STK içindeki gaflet sahiplerinden de söz edeceğim, bu “Cemaat” denilen yapıların nasıl kontrol altına alınması gerektiğinden de. Bunları kendi haline bırakırsanız hepsi birer FETÖ’ye de dönüşebilir.