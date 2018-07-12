ADNAN OKTAR VE GRUBUNA YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI  

TARİHİ ESERLER BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN İNCELENECEK Adnan Oktar'ın villalarında, vakıf, dernekleri ve depolarında 6 kamyon dolusu tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin bir kısmı incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri, tarihi eserlerin incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nden gelecek olan uzman bilirkişilerin inceleme yapması bekleniyor.

6 BABUNA GÖZALTINDA Oktar'a yönelik yapılan operasyon kapsamında Babuna ailesinden 6 kişi bulunurken Oktar Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ferhunde Eda Babuna, Fatma Ceyda Babuna Ertüzün ve Tuğba Babuna ile yeğenleri Alev Babuna'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

105'İ KADIN TOPLAM 179 GÖZALTI Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda 105'i kadın 179 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

VİLLALAR KİRALIK ÇIKTI

Yapılan operasyonda polis ekiplerinin yeni tespit ettiği bazı adreslerde aramaları devam ederken, Adnan Oktar'ın üzerine kayıtlı hiçbir şey olmadığını tespit etti. Kandilli ve Sarıyer'de bulunan villaların ise kiralık olduğu öğrenildi.

KEDİCİKLE YAKALANDI

Mali polis tarafından dün polisten kaçarken Sarıyer'de yakalanan 62 yaşındaki Adnan Oktar, yakalandığı sırada yanında 'Kedicik' olarak ünlenen ve televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı. Oktar ve Ürer'in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi.

OKTAR FETÖ'CÜ OPÇİN VE BARANSU İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞMÜŞ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar'a yönelik 2 yıldır yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştüklerini tespit etti.