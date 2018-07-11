Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen ve aralarında 'Kedicik' olarak da bilinen kadınlar da dahil 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı, kara para aklama, tehdit ve şantaj yer alıyor. SİLAHLAR VE ÇELİK YELEKLER ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi. "SAYIN CUMHURBAŞKANINI BURADAN BİLGİLENDİRİYORUM"



Adnan Oktar'ın televizyon kanalı A9'da programlar yapan Hüma Babuna isimli kişi de sosyal medya hesabından opersayon bilgisini doğrulayarak şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bütün Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var. İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor. Allah tuzaklarını başlarına geçirsin. Sayın Cumhurbaşkanımı buradan bilgilendiriyorum şu anda yine İngiliz derin devletinin bir komplosuyla karşı karşıyayız Adnan Oktar Bey’in ve arkadaşlarının bulunduğu evkere polis baskını oluyor komplolara karşı müdahalesini istirham ediyorum. Sayın Süleyman Soylu’yu buradan bilgilendiriyorum. Yeni bir komplo ile karşı karşıyayiz polis baskınları oluyor Adnan Oktr Bey ve arkadaşlarıma baskın yapıyorlar , masum bir camiaya yapılan bu komploya dur deyin lütfen "

ADNAN OKTAR İLE DİYANET ARASINDA 'KERHANE' TARTIŞMASI



Adnan Oktar ile Diyanet İşleri Başkanı arasında tartışma yaşanmış, Oktar, Diyanet İşleri Başkanı'na, "Maaşını kerhaneler ödüyor" demişti. Diyanet Başkanı Ali Erbaş ise Adnan Oktar hakkında “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” açıklamasında bulunmuştu. Bu tartışmadan kısa süre sonra Oktar'ın kanalını hedef alan bir RTÜK düzenlemesi yapılmış ve Oktar'ın kanalında sansür gelmişti. "ONUN YÜZÜNDEN AİLEMİZ DAĞILDI"



2017 yılının ekim ayında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Babuna'nın eşi, Adnan Oktar'a ilişkin bir dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiklerini açıklamıştı. Cevat Babuna, yıllar önce yaptığı bir açıklamada Adnan Oktar için, “Çocuklarımın beynini yıkadı. Onun yüzünden mutlu ailemiz dağıldı" demişti. ADNAN OKTAR KİMDİR?



Adnan Oktar, 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf’tur. Babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Oktar, ortaokulu Cebeci’de, liseyi Kurtuluş’ta okudu. Liseden sonra 1979 yılında İstanbul‘daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Fazla devam edemedi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’ne geçti ancak burayı da bitiremedi. Adnan Oktar, nur ekolüne yakınlığıyla bilinen Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır.

Zeki kişiliğiyle tanınan Adnan Oktar, Harun ve Yahya peygamberlerin adlarının birleşiminden ortaya çıkardığı Harun Yahya takma adıyla birçok biyolojik evrim karşıtı kitap ve yayınlar hazırlamıştır. Oktar’a göre evrim, doğrudan materyalizm, nazizm, komünizm ve Budizm’le bağlantılı şeytanî bir öğretidir. Adnan Oktar’a göre evrim teorisiyle yapılmak istenen kökten dinci Hıristiyan anlayışının ekmeğine yağ sürmek ve insanları islami anlayıştan uzaklaştırma hedefidir. Adnan Oktar, Harun Yahya mahlasıyla 300 adet kitap yazdı. 70’den fazla dile tercüme edildi. Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap hazırladı. Adnan Oktar gurubuna bağlı internet siteleri, Tv ve değişik yayın araçlarıyla başlıca mehdilik, mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, mesih, İsa’nın dönüşü gibi konularda yayın yapmaktadır. Adnan Oktar kendisinin de Hz. Muhammed‘in soyundan geldiğini iddia etmektedir. Bilim Araştırma Vakfı (BAV)’nın kurucusudur. Milli Gazete ve Akit Gazetesi‘nde bir dönem yazıları yayımlanmıştır.

Adnan Oktar, 1993 yılında Eskişehir Hava Hastanesi’nden aldığı “askerliğe elverişli değildir” raporuyla askere alınmadı. 18 Ağustos 2000 tarihinde bedelli askerlikten yararlanarak bedeli ödemiş ve terhis belgesini almıştır. Bilim Araştırma Vakfı fahri başkanı Adnan Oktar tarafından Harun Yahya mahlasıyla hazırlanan yaratılış ve evrim ile ilgili iddiaları için yazdığı “Yaratılış Atlası” isimli kitabına çok sayıda akademisyen bilim insanının katıldığı bir çalışmanın ürünü olan 450 sayfalık “Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği” isimli bir kitap ile cevap verilmiştir. Adnan Oktar gurubuna bağlı internet siteleri, Tv ve değişik yayın araçları halen yayınlarını sürdürmektedirler. Topluluğa bağlı yayın organlarının yayın çizgileri özellikle islami kesim tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle Adnan Oktar ve “Kedicikler” olarak tabir edilen birbirinden alımlı ve de aynı estetik özelliklere sahip kadınlarla birlikte gerçekleştirdiği sohbetler ve burada ortaya çıkan dialoglar dindar kesim tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Adnan Oktar progrğil, cahil ve sıradan bir kişi olduğunu, bu konuları öğrenerek toplumla paylaşmak ve toplumun gündemine getirmek istediğini ifade etmektedir.