Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Yapılanmaya ilişkin önemli bilgiler veren S.E., Adnan Oktar için “Tartışmasız ve kesin tek lider. Verdiği emirler asla sorgulanamaz” ifadesini kullandı. Oktar’dan sonraki en yetkili ismin Didem Ürer olduğunu söyleyen S.E., örgütün bütün erkeklerinden sorumlu kişinin ise soruşturma kapsamında firari olan Tarkan Yavaş olduğunu iddia etti.

HİYERARŞİK YAPILANMANIN TEPESİNDE GRUP “İMAM BACILAR”

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre, Örgütteki hiyerarşinin, ”imam bacılar”, ”imam kardeşler”, ”kardeşler” ve “kız kardeşler” şeklinde ayrıldığını anlatan S.E., ”imam bacılar” grubunun öncülerinin M.B, Y.A, G.G ve A.S., isimli kadınlar olduğunu ileri sürdü.

ÇALIŞAN KIZLAR GRUBU HER AY MAAŞLARINI GETİRİR VERİR

S.E., bu grupların altında 10-15 kişiden oluşan ”Çalışan kızlar” grubu olduğunu belirterek, “Bu kişiler genellikle Avrupa Yakası’ndaki 3-4 örgüt evinde kalırlar. Ay sonunda maaşlarını getirip Dragos’taki evde bulunan imam bacılardan birine teslim ederler” dedi. S.E., “Çalışan bacılar” grubunda yer aldıklarını iddia ettiği 14 kadının ismini de tek tek ifadesinde dile getirdi.

SİYASİLERLE İLİŞKİ KURANLAR

S.E., ifadesinde örgütün bir de siyasilerle ilişki kuran grubunun bulunduğunu, 6 kişiden oluşan bu grubun içindeki tek erkek olan İ.T.’nin aynı zamanda örgütün yurtdışı imamı olduğunu söyledi. S.E.’nin örgütünün siyasilerle ilişkileri nasıl ve hangi yöntemle kurmaya çalıştığı hakkında bilgi verip vermediği ifadesine yansımadı.